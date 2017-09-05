В 2017 году рост погрузки на сети РЖД может превысить 2,6%

Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделенияхЭкономика и бизнес 5 сентября, 7:01
Олимпийский чемпион по дзюдо Хайбулаев еще не определился, будет ли продолжать карьеруСпорт 5 сентября, 6:40
Гэн Липин открыла фестиваль китайских фильмов в ЕкатеринбургеНовости партнеров 5 сентября, 6:30
Трутнев предложил создать на Дальнем Востоке молодежный советЭкономика и бизнес 5 сентября, 5:38
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДРМеждународная панорама 5 сентября, 5:23
Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев намерен выступить на Играх-2020Спорт 5 сентября, 5:07
Доклад по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направлен в кабминЭкономика и бизнес 5 сентября, 5:05
Дель Потро с высокой температурой одержал волевую победу над Тимом в 1/8 финала US OpenСпорт 5 сентября, 4:34
Олимпийские чемпионы провели спортивный урок во владивостокской школеСпорт 5 сентября, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Рост погрузки на сети РЖД по итогам 2017 года может превысить 2,6%, сообщил ТАСС президент компании Олег Белозеров.
"Да, достигнем (ранее заявленного показателя в 2,6% - прим. ТАСС). Наверное, даже больше", - сказал он.
Ранее Белозеров говорил, что одним из факторов роста является увеличение перевалки угля.
По данным РЖД, повышение мировых цен на каменный уголь вызвало рост спроса на российский уголь. В первом полугодии РЖД перевезли 177,3 млн тонн каменного угля, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительный прирост погрузки отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу отправлено 47 млн тонн (+6,5% к первому полугодию 2016 года), на Октябрьскую железную дорогу (в том числе в порты Северо-Запада) - 26,1 млн тонн (+21,3%), на Северо-Кавказскую (в том числе в порты Юга России) - 8,6 млн тонн (+19%).
По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 года на 0,6% и достигла 1 млрд 222,3 млн тонн.