В 2017 году рост погрузки на сети РЖД может превысить 2,6%

НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Рост погрузки на сети РЖД по итогам 2017 года может превысить 2,6%, сообщил ТАСС президент компании Олег Белозеров.

"Да, достигнем (ранее заявленного показателя в 2,6% - прим. ТАСС). Наверное, даже больше", - сказал он.

Ранее Белозеров говорил, что одним из факторов роста является увеличение перевалки угля.

По данным РЖД, повышение мировых цен на каменный уголь вызвало рост спроса на российский уголь. В первом полугодии РЖД перевезли 177,3 млн тонн каменного угля, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительный прирост погрузки отмечается в адрес припортовых железных дорог. Так, на Дальневосточную железную дорогу отправлено 47 млн тонн (+6,5% к первому полугодию 2016 года), на Октябрьскую железную дорогу (в том числе в порты Северо-Запада) - 26,1 млн тонн (+21,3%), на Северо-Кавказскую (в том числе в порты Юга России) - 8,6 млн тонн (+19%).

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 года на 0,6% и достигла 1 млрд 222,3 млн тонн.