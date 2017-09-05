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Правительство увеличило финансирование дальневосточных ТОР более чем на 5 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 сентября, 6:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Речь идет о таких территориях опережающего развития, как "Хабаровск", "Кангалассы", "Михайловский" и "Надеждинская"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления об увеличении более чем на 5 млрд рублей расходов федерального бюджета на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Документы опубликованы во вторник на сайте правительства.

"Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", "Хабаровск", "Кангалассы", "Михайловский" за счет средств федерального бюджета увеличено в общем объеме более чем на 5 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к постановлениям.

В частности, финансирование ТОР "Михайловский" увеличено почти на 2,5 млрд рублей, "Надеждинская" - на 1,7 млрд рублей, "Хабаровск" - на 1 млрд рублей, "Кангалассы" - на 47,2 млн рублей. Кроме того, финансирование ТОР "Комсомольск" и "Камчатка" увеличено на 17,8 млн рублей и 67 млн рублей соответственно.

Постановлениями также предусматривается увеличение финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территорий за счет местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

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