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Инфляция в РФ в 2017 году может составить менее 3,5%

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:12 UTC+3

При сохранении текущего обменного курса инфляция будет еще ниже, отметил министр экономического развития Максим Орешкин

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Когда мы представляли прогноз на этой неделе, я говорил, что инфляция может быть по году около 3,5-3,7%. При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже", - сказал Орешкин.

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Орешкин, Максим Станиславович
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