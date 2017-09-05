Инфляция в РФ в 2017 году может составить менее 3,5%

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5% при сохранении текущего обменного курса рубля. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Когда мы представляли прогноз на этой неделе, я говорил, что инфляция может быть по году около 3,5-3,7%. При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже", - сказал Орешкин.