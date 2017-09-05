Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ

ТАСС, 5 сентября. Макет многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком в форме ската, построить который планируется во Владивостоке, представят на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила во вторник пресс-служба Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

"Во исполнение поручения президента России Владимира Путина во Владивостоке планируется строительство рыбного рынка. Макет нового многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком в форме ската будет представлен на третьем Восточном экономическом форуме. Проект планируется осуществлять на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов ассоциации, появление рыбного рынка послужит дополнительным толчком в развитии морской аквакультуры как в Приморском крае, так и на Дальнем Востоке в целом. Открытие рынка позволит обеспечить жителей Владивостока и всего Приморья широким ассортиментом свежей, только что выловленной морской и рыбной продукцией по доступным ценам.

"Это также привлечет иностранных туристов, способствуя тем самым международному продвижению бренда приморской марикультуры. Создаст более широкие возможности для ее реализации на международных рынках, привлечет дополнительные инвестиции в отрасль", - уверены в АМКОР.

В пресс-службе отметили, что несколько марикультурных предприятий Приморского края, в том числе входящих в АМКОР, уже подтвердили готовность к поставкам морепродуктов для их реализации на рыбном рынке. Кроме того, интерес к проекту проявляют инвесторы из Японии и Республики Корея.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября в рамках форума пройдет несколько панельных сессий, посвященных молодежному предпринимательству. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.