Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс" запустил дата-центр во Владимирской области

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:00 UTC+3 ТАСС

Новый центр обработки и хранения данных - первый в России, в котором не производится дополнительного охлаждения уличного воздуха

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 сентября. Компания "Яндекс" запустила собственный дата-центр в поселке Энергетик Владимирской области, общий объем капитальных затрат в рамках инвестиционного проекта на данный момент составил 2,5 млрд рублей.

Как рассказали ТАСС в "Яндексе", это первый центр обработки и хранения данных (ЦОД) в России, в котором не производится дополнительного охлаждения уличного воздуха. "По нашим данным, новый дата-центр "Яндекса" - самый эффективный в России по показателю Power Usage Effectiveness. Для уже заполненного модуля он равен 1.07. Добиться этого позволило отсутствие необходимости тратить электроэнергию на охлаждение", - пояснили в компании.

Инженеры "Яндекса", разработавшие концепцию этого дата-центра, ранее участвовали в строительстве с нуля финского дата-центра компании. Сейчас запущена первая очередь ЦОДа, всего их планируется четыре. Проектная мощность каждой очереди составит 10 МВт. Компания будет использовать ЦОД для собственных нужд.

"Яндекс" начал строить дата-центр во Владимирской области меньше двух лет назад. Во Владимире расположена одна из крупнейших в России подстанций ПАО "ФСК ЕЭС", которая и будет осуществлять электроснабжение дата-центра.

По словам директора департамента эксплуатации и строительства "Яндекса" Андрея Короленко, компании удалось существенно сократить сроки подготовки проекта к строительству, самого строительства и ввода в эксплуатацию за счет поддержки со стороны Владимирской области. "Кроме того, с учетом объемов инвестиций "Яндекса" во Владимирскую область мы в соответствии с областным законодательством можем рассчитывать на налоговые льготы, что позволит нам сделать новый дата-центр еще более эффективным", - добавил он. По данным компании, предполагаемые налоговые отчисления "Яндекса" в областной и местный бюджеты за 2017 год достигнут 40 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Случаи стрельбы в российских школах с 2013 года. Досье
5
Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Мэрия Москвы формализовала порядок выхода домов из программы реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама