"Яндекс" запустил дата-центр во Владимирской области

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ТАСС, 5 сентября. Компания "Яндекс" запустила собственный дата-центр в поселке Энергетик Владимирской области, общий объем капитальных затрат в рамках инвестиционного проекта на данный момент составил 2,5 млрд рублей.
Как рассказали ТАСС в "Яндексе", это первый центр обработки и хранения данных (ЦОД) в России, в котором не производится дополнительного охлаждения уличного воздуха. "По нашим данным, новый дата-центр "Яндекса" - самый эффективный в России по показателю Power Usage Effectiveness. Для уже заполненного модуля он равен 1.07. Добиться этого позволило отсутствие необходимости тратить электроэнергию на охлаждение", - пояснили в компании.
Инженеры "Яндекса", разработавшие концепцию этого дата-центра, ранее участвовали в строительстве с нуля финского дата-центра компании. Сейчас запущена первая очередь ЦОДа, всего их планируется четыре. Проектная мощность каждой очереди составит 10 МВт. Компания будет использовать ЦОД для собственных нужд.
"Яндекс" начал строить дата-центр во Владимирской области меньше двух лет назад. Во Владимире расположена одна из крупнейших в России подстанций ПАО "ФСК ЕЭС", которая и будет осуществлять электроснабжение дата-центра.
По словам директора департамента эксплуатации и строительства "Яндекса" Андрея Короленко, компании удалось существенно сократить сроки подготовки проекта к строительству, самого строительства и ввода в эксплуатацию за счет поддержки со стороны Владимирской области. "Кроме того, с учетом объемов инвестиций "Яндекса" во Владимирскую область мы в соответствии с областным законодательством можем рассчитывать на налоговые льготы, что позволит нам сделать новый дата-центр еще более эффективным", - добавил он. По данным компании, предполагаемые налоговые отчисления "Яндекса" в областной и местный бюджеты за 2017 год достигнут 40 млн рублей.