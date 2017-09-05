Новак: вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после марта 2018 года рассматривается как опция

Замдиректора спецучилища на Урале приговорен к 3,5 года колонии за избиение воспитанниковНовости Урала 5 сентября, 8:48
Ученые из РФ и Европы испытают новый метод лечения рака до конца 2018 годаНаука 5 сентября, 8:34
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:33
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустяОбщество 5 сентября, 8:30
Глава "Газпрома" и томский губернатор дали старт строительству газопровода "Томск-Асино"Сибирь 5 сентября, 8:28
Орешкин: ситуация с банком "Открытие" не повлияет на макроэкономические показатели РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:27
Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рукаСпорт 5 сентября, 8:26
Путин призвал не увязывать реализацию Целей устойчивого развития с политическими условиямиПолитика 5 сентября, 8:25
Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделенияхЭкономика и бизнес 5 сентября, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия обсуждали возможность продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, "конкретных решений пока нет, и такая мера возможна как опция".
"Мы в Санкт-Петербурге встречались, такую опцию обсуждали [с представителями Саудовской Аравии], что она возможна в рамках подписанных соглашений. Мы любые опции рассматриваем, если будет необходимость, возможно будем рассматривать вопрос о продлении", - сказал Новак.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку о сокращении добычи еще на три месяца после марта 2018 года.
В июле саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех говорил, что поддержит пролонгацию соглашения. С такими же заявлениями выступали Кувейт, Венесуэла, Ирак, и Ангола.
Тем не менее, вопрос о продлении сделки пока остается открытым, сообщала недавно Организация стран - экспортеров нефти. Обсуждать его ОПЕК+ планирует на встрече в Вене в ноябре.