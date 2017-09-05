Новак: вопрос о продлении сделки ОПЕК+ после марта 2018 года рассматривается как опция

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия обсуждали возможность продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, "конкретных решений пока нет, и такая мера возможна как опция".

"Мы в Санкт-Петербурге встречались, такую опцию обсуждали [с представителями Саудовской Аравии], что она возможна в рамках подписанных соглашений. Мы любые опции рассматриваем, если будет необходимость, возможно будем рассматривать вопрос о продлении", - сказал Новак.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку о сокращении добычи еще на три месяца после марта 2018 года.

В июле саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех говорил, что поддержит пролонгацию соглашения. С такими же заявлениями выступали Кувейт, Венесуэла, Ирак, и Ангола.

Тем не менее, вопрос о продлении сделки пока остается открытым, сообщала недавно Организация стран - экспортеров нефти. Обсуждать его ОПЕК+ планирует на встрече в Вене в ноябре.