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Россия перевыполнила план по сокращению добычи нефти в августе

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:49 UTC+3

Снижение добычи составило 349,5 тыс. баррелей в сутки

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия превысила объем сокращения среднесуточной добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 49,5 тыс. баррелей в сутки по итогам августа. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"По результатам августа у нас снижение составило 349,5 тыс. баррелей в сутки", - сказал он. Ранее Минэнерго называло цифру по августу в 44,9 тыс. баррелей. Россия по условиям соглашения должна сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября.

Министр также сказал, что России нет необходимости сокращать экспорт нефти, как это сделали Саудовская Аравия и ОАЭ. "В суммарном выражении у нас нет роста экспорта нефти и нефтепродуктов. Тут нужно все вместе считать, самое главное, что мы выполняем полностью соглашение, мы снижаем добычу больше, чем было запланировано", - сказал он.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
ОАЭ Россия Саудовская Аравия
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Новак, Александр Валентинович
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