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Путин: Россия стремится восстановить авиасообщение с Египтом

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:47 UTC+3

В то же время, по словам российского лидера, должна быть абсолютная уверенность в том, что безопасность обеспечена на должном уровне

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СЯМЭНЬ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Россия стремится восстановить авиасообщение с Египтом, но безопасность должна быть обеспечена, работа по этому направлению продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

"Что касается авиационного сообщения, нам очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих специальных служб и ведомств транспортных, осуществляющих безопасность полетов, должна быть продолжена. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что РФ видит, что египетские партнеры делают все, чтобы обеспечить безопасность российских граждан, а профильные ведомства находятся в контакте друг с другом. "Очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы в ближайшее время сможем эту задачу решить ", - заключил Путин.

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017 Приостановка авиасообщения с Египтом
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