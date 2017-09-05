Сибирские ученые создают новый турбореактивный самолет на замену Як-40

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Летающую лабораторию нового турбореактивного самолета на 19 мест, создаваемого на замену Як-40, планируется создать к концу 2018 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА, входит в состав НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") Владимир Барсук.

"Сегодня мы занимаемся проектированием кессонной части крыла и обликом самолета. К концу года должны сдать кессонную часть крыла, а в январе - феврале следующего года провести ее статические и ресурсные испытания. К концу 2018-го планируем выйти на летающую лабораторию с цельнокомпозитным крылом", - сказал он.

При необходимости возможно увеличение объема пассажирской кабины нового самолета до 30-35 мест. По словам Барсука, можно получить "качественный, простой и надежный" самолет с современной кабиной и авионикой, который будет инвестиционно привлекателен.

"Самолет Як-40, которому 50 лет, имеет большой опыт в эксплуатации, отличается высокой надежностью, может садиться на грунт. Его единственный недостаток - повышенный расход топлива. Эту проблему мы как раз и должны решить, заложив для нового самолета крейсерскую скорость порядка 650-700 км/ч вместо 510 км/ч и снизить расход топлива до 500-550 кг/ч. Также планируется сделать более легкую конструкцию, при этом оставив те же самые шасси, которые позволяли Як-40 садиться на грунт", - сказал Барсук.

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