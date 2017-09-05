Власти Коми хотят привлечь до 1,6 млрд руб. инвестиций в экономику Воркуты в 2018 году

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми намерено привлечь до 1,6 млрд руб. инвестиций в развитие экономики заполярного угледобывающего моногорода Воркуты. До конца этого года планируется подать заявку на получение для Воркуты статуса территории опережающего развития (ТОР), сообщили ТАСС в министерстве промышленности региона.

"Изначально мы понимали, что необходимо делать акцент на создании благоприятных условий для сокращения оттока населения и привлечения людей в Воркуту. Поэтому в утвержденную программу развития города вошли мероприятия по благоустройству городского пространства, по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию социальной сферы, по повышению инвестиционной привлекательности моногорода", - сообщили ТАСС в минпроме.

В программу комплексного развития Воркуты вошли проекты по строительству торгово-развлекательного центра, выращиванию растений на искусственных средах без почвы, созданию цеха по розливу воды, а также сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья. Кроме того запланирован проект по добыче каменного угля открытым способом на углеразрезе "Промежуточный", созданию производства по переработке промышленных отходов от угледобычи в брикеты и сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования "Айкхофф".

"Инвестиции на эти проекты, многие из которых уже действующие и могут быть расширены, оцениваются в 1,6 млрд руб. Программа нацелена на комплексное развитие моногорода путем создания новых рабочих мест, улучшения качества городской среды", - отметили в ведомстве.

Статус ТОР - не самоцель

Как рассказал ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, добиться получения статуса ТОР - не самоцель для Воркуты, главное - привлечь резидентов и открыть новые производства, в противном случае, и такие примеры есть в России, моногород может потерять статус территории опережающего развития, если в течение года новые производства и рабочие места не появятся.

"К сожалению, мы не можем заявить в качестве резидента градообразующее предприятие "Воркутауголь" с его проектами, иначе какой это будет уход от монозависимости? Потенциальных якорных резидентов ТОР назвать пока не могу, к их поиску подходим очень тщательно, чтобы это получились реальные производства с новыми рабочими местами и дополнительными отчислениями в муниципальный бюджет. Следует учитывать специфику Воркуты - вывозить продукцию отсюда можно только по железной дороге", - сказал ТАСС Гурьев.

По его словам, будущее Воркуты в правительстве города и республики связывают с добычей углеводородов, угля и с Арктикой, поэтому многие решения по городу будут зависеть от решений на федеральном уровне.

Как отметил мэр, проект концерна Shell по освоению месторождений нефти и газа в Воркутинском районе, который рассматривался в качестве потенциального якорного резидента ТОР Воркуты, уже второй год приостановлен. Shell по-прежнему ищет российского соинвестора, сказал Гурьев. Компания вела поисково-оценочные работы на Северо-Воркутинском-1, Северо-Воркутинском-2 и Сырьягинском участках.

Ранее Гурьев отмечал, что город готов предложить будущим резидентам 22 площадки, пять из которых имеют всю необходимую инфраструктуру. На половине площадок действуют производства, которые можно расширить, к примеру, оленеводческое хозяйство "Оленевод". В Воркуте также есть возможности для развития арктического туризма, строительства складов, хранилищ и дорог в рамках проектов освоения Арктики.

Начать с благоустройства

Как отметили в минпроме региона, Фонд поддержки моногородов уже поддерживает начинания Воркуты по созданию современной городской среды и обустройству мест отдыха горожан. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено в этом году 104 млн рублей, средства направлены на реконструкцию Аллеи пионеров и городского парка, а также на благоустройство 10 дворов, объединяющих 24 многоквартирных дома в центре города.

Территорию заасфальтируют и озеленят, установят современные детские площадки, скамейки и урны, дополнительное освещение, дома раскрасят яркими красками, некоторые фасады украсят банерами с картинами русских художников.

О Воркуте

Воркута - заполярный город в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Предприятие состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт, на одной из которых, шахте "Северная", добыча остановлена после аварии в феврале 2016 года.

Ценные марки коксующегося угля из Воркуты полностью поставляются на Череповецкий металлургический комбинат и используются в металлургии.

Статус моногорода присвоен 319 городам России, четыре из них в Коми - Воркута, Инта, Жешарт и Емва. Емва уже получила статус ТОР, там планируется построить круглогодичный тепличный комплекс на 33 га для производства 29 тыс. овощей в год, проект оценен в 9,5 млрд рублей. Кроме того, в Емве собираются создать индустриальный парк с предприятиями по глубокой переработке древесины, производству стройматериалов и логистическим центром.