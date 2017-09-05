Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:28 UTC+3

Президент выразил надежду, что компании достигнут мирового соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Игорем Сечиным и Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства между АФК "Система" и "Роснефтью". Об этом российский президент заявил журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" - и с Евтушенковым, и с Сечиным именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы не правильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович Евтушенков, Владимир Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
2
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
3
Путин: вопросы к Сереберенникову связаны с расходами бюджета, а не с творчеством
4
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
7
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама