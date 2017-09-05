Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с Игорем Сечиным и Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства между АФК "Система" и "Роснефтью". Об этом российский президент заявил журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" - и с Евтушенковым, и с Сечиным именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы не правильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения", - сказал Путин.