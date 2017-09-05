"Известия": штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков за невыполнение обязательств перед пассажирами, сообщает газета "Известия".

Минтранс России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях. Как рассказали изданию в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой - в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.

Прорабатываются различные варианты расчета штрафных санкций, рассказал "Известиям" представитель Минтранса. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. В ведомстве уточнили, что санкции совершенно точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий.