"Известия": штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков за невыполнение обязательств перед пассажирами, сообщает газета "Известия".
Минтранс России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях. Как рассказали изданию в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой - в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.
Прорабатываются различные варианты расчета штрафных санкций, рассказал "Известиям" представитель Минтранса. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. В ведомстве уточнили, что санкции совершенно точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий.