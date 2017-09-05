В Петербурге до конца года могут открыть филиал "Сколково"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Филиал "Сколково" планируется открыть в Санкт-Петербурге до конца года на территории "Ленполиграфмаша", где расположен городской технопарк и ряд центров с инновационной инфраструктурой. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.
"Есть принципиальное согласие о создании в Петербурге филиала "Сколково", но необходимо внести ряд поправок через Госдуму. Надеемся, что до конца года получится", - сказал Мейксин.
По его словам, многим петербургским предприятиям интересны инструменты развития "Сколково", но они не хотят переезжать в Москву.
Мейксин отметил, что филиал будет расположен на территории холдинга "Ленполиграфмаш", где уже созданы технопарк, центр прототипирования, инжиниринговые центры. По его словам, инструментами поддержки промышленности в настоящее время пользуются около 170 петербургских компаний.
"Все затраты на создание филиала берет на себя "Сколково", мы оказываем организационную помощь", - сказал глава профильного комитета, не уточнив возможные инвестиции в создание филиала.