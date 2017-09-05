Товарооборот России и Китая за полгода превысил $38 млрд

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ВОЛГОГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Товарооборот РФ и Китая за полгода превысил $38 млрд, по сравнению с другими партнерами КНР это - лучший результат. Такие данные привел во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече сопредседателей двусторонней межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
"Двусторонняя торговля продолжает демонстрировать уверенный рост. По итогам первого полугодия этого года товарооборот наших стран вырос на 35%, превысив $38 млрд, - сказал вице-премьер. - Причем торговля Китая с Россией продемонстрировала наилучшую восстановительную динамику в сравнении с другими основными внешнеторговыми партнерами [КНР], включая ЕС, АСЕАН, США, Японию и Республику Корея".
Зампредправительства рассказал, что накануне обсудил со своим визави вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном сотрудничество в области атомной промышленности, космосе, сельском хозяйстве. Кроме того был затронут вопрос развития кооперации в гражданской авиации. Он добавил, что на повестке дня сегодняшней дискуссии стоит продолжение разговора об авиастроении, а также тема освоения Арктики и взаимодействия в области цифровой экономики.
Ван Ян также констатировал, что товарооборот между странами продолжает увеличиваться. "Китай твердо занимает первое место среди торговых партнеров России, ускоренными темпами, стабильно, уверенно развивается двустороннее инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области строительства трансграничных инфраструктурных объектов", - отметил он.
Глава китайской делегации указал на позитивные сдвиги в реализации проектов по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, сжиженному природному газу, строительству инфраструктуры. Есть и первые результаты по совместному освоению Арктики.
Среди задач на ближайшую перспективу Ван Ян обозначил претворение в жизнь договоренностей, которые накануне были достигнуты в ходе переговоров в КНР президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также подготовка ноябрьской встречи глав правительств двух стран.