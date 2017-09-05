NYT: первый в США таблоид NY Daily News сменил владельца

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 сентября. Медиакомпания Tronc, владеющая в США изданиями Chicago Tribune и LA Times, приобрела у медиамагната Морта Цукермана газету NY Daily News - первый американский таблоид. Об этом сообщило издание The New York Times.
Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Tronc примет на себя долговые обязательства на сумму более чем в $30 млн. "Мы надеемся, что New York Daily News под руководством Tronc сохранит свою традицию высокого качества в журналистике и продолжит быть важным рупором для миллионов читателей", - говорится в заявлении одного из издателей газеты Эрика Гертлера.
Отмечается, что сделка ознаменует своего рода "возвращение к прежнему хозяину". Tronc, которая до прошлого года носила название Tribune company, была владельцем NY Daily News вплоть до 1991 года. Цукерман же стал владельцем таблоида в 1993 году.
Ежедневная газета NY Daily News, основанная в США в 1919 году журналистом Джозефом Паттерсоном, стала первым американским изданием, выпускаемым в форме таблоида - особого формата, для которого характерен меньший размер бумаги, большое количество иллюстраций и броские заголовки, обычно выполненные крупным шрифтом. Газета является одиннадцатикратным обладателем Пулитцеровской премии.