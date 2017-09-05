NYT: первый в США таблоид NY Daily News сменил владельца

ТАСС, 5 сентября. Медиакомпания Tronc, владеющая в США изданиями Chicago Tribune и LA Times, приобрела у медиамагната Морта Цукермана газету NY Daily News - первый американский таблоид. Об этом сообщило издание The New York Times.

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Tronc примет на себя долговые обязательства на сумму более чем в $30 млн. "Мы надеемся, что New York Daily News под руководством Tronc сохранит свою традицию высокого качества в журналистике и продолжит быть важным рупором для миллионов читателей", - говорится в заявлении одного из издателей газеты Эрика Гертлера.

Отмечается, что сделка ознаменует своего рода "возвращение к прежнему хозяину". Tronc, которая до прошлого года носила название Tribune company, была владельцем NY Daily News вплоть до 1991 года. Цукерман же стал владельцем таблоида в 1993 году.

Ежедневная газета NY Daily News, основанная в США в 1919 году журналистом Джозефом Паттерсоном, стала первым американским изданием, выпускаемым в форме таблоида - особого формата, для которого характерен меньший размер бумаги, большое количество иллюстраций и броские заголовки, обычно выполненные крупным шрифтом. Газета является одиннадцатикратным обладателем Пулитцеровской премии.