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Минтранс разрешил авиаперевозчикам использовать электронные посадочные талоны

Экономика и бизнес
5 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием, процедура прохождения досмотра остается прежней

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России утвердил приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила, согласно которому авиаперевозчики получили возможность использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В силу положений приказа посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки", - сказано в сообщении.

Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре.

В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней.

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