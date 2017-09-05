Минтранс разрешил авиаперевозчикам использовать электронные посадочные талоны

Чемпион мира по версии WBA британец Джошуа проведет бой с болгарином Пулевым 28 октябряСпорт 5 сентября, 13:40
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 13:29
Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовкуСпорт 5 сентября, 13:23
Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 годаСпорт 5 сентября, 13:07
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в СибирьВ стране 5 сентября, 13:04
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКАСпорт 5 сентября, 12:58
Лагерные шрамы Соловецкого монастыряВ стране 5 сентября, 12:56
В ЮУрГУ проектируют уникальную ветроэнергетическую установку арктического исполненияНовости партнеров 5 сентября, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России утвердил приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила, согласно которому авиаперевозчики получили возможность использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом говорится в сообщении министерства.
"В силу положений приказа посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки", - сказано в сообщении.
Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре.
В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней.