Минтранс разрешил авиаперевозчикам использовать электронные посадочные талоны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс России утвердил приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила, согласно которому авиаперевозчики получили возможность использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В силу положений приказа посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки", - сказано в сообщении.

Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре.

В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней.