Минфин закупит валюту на допдоходы от нефти на сумму 71,7 млрд рублей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября 2017 года закупит валюту на сумму 71,7 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В сентябре дополнительные доходы прогнозируются на уровне 77,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.
"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 сентября по 5 октября 2017 года, составляет 71,7 млрд рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов, осуществленной месяцем ранее, составило минус 6,2 млрд рублей. "Преимущественно за счет более низкого объема экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем", - отмечается в сообщении.
Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 года.
По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.