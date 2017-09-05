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Минтруд предложил сохранить действующие квоты на мигрантов в некоторых отраслях экономики

Экономика и бизнес
5 сентября, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Квоты будут распространяться на иностранных работников, занятых в деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, а также в овощеводстве

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минтруд предложил сохранить в 2018 году действующие квоты на наем иностранных работников для предприятий РФ в нескольких отраслях экономики. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Согласно документу, долю иностранных работников, занятых в сфере выращивания овощей, планируется сохранить на уровне 50% от общей численности работников, занятых в сфере торговли розничными алкогольными напитками, - в размере 15% от числа всех работников, торговли розничными табачными изделиями - в размере 15% от общего числа работников, а в сферах торговли розничными лекарственными средствами в аптеках, розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках, вне магазинов, палаток и рынков - 0% от общего числа работников.

Долю иностранцев, занятых в деятельности автомобильного грузового транспорта и прочего сухопутного пассажирского транспорта, планируется сохранить в размере 30% от общего числа работников, занятых в деятельности в области спорта - в размере 25% от числа всех работников.

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