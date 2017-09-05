"Автостат": в России с января по июль продали 39 новых электромобилей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Продажи новых электромобилей в России с января по июль 2017 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 39 штук. Такие данные привело во вторник аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам семи месяцев 2017 года продажи новых электромобилей в России составили 39 единиц, что на 18% больше, чем годом ранее (33 штуки)", - сообщается на сайте организации.
Как отмечают аналитики агентства, начавшийся рост продаж электрокаров в стране обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27 реализованным электромобилям (на 69% больше, чем годом ранее). Продажи оставшихся 12 электрокаров распределились следующим образом: Nissan Leaf - восемь штук, Renault Twizy - три штуки, Mitsubishi i-MiEV - одна штука.
По данным "Автостата", свыше 60% (25 единиц) новых электромобилей встали на учет в столичном регионе. Еще шесть электрокаров приобрели жители Дальнего Востока, а именно Приморского и Хабаровского краев (четыре и две штуки, соответственно). Две машины отправилось в Краснодарский край. По одному такому автомобилю было куплено в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на текст документа сообщила, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электрического транспорта в стране.