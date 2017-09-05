ВЭБ и China Merchants Capital создадут фонд для инвестирования в российских экспортеров

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк подписал с китайской China Merchants Capital меморандум, который предусматривает участие в фонде по инвестированию в российские экспортно-ориентированные компании. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
"Уверен, что China Merchants Group обеспечит серьезную поддержку российским инновационным продуктам на китайском рынке, - сказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. - Это партнерство также открывает возможности в дальнейшем для инвестиционных проектов ВЭБ по выходу на китайские фондовые площадки, что, несомненно, будет способствовать росту капитализации российских высокотехнологичных компаний".
China Merchants Capital учреждена в 2012 году для интеграции инвестиционного бизнеса China Merchants Group. Штаб-квартира компании расположена в г. Шэньчжень и Гонконге, в части международных операций. Капитал под управлением China Merchants Capital превышает $35 млрд.