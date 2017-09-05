Якутскую ГРЭС-2 могут ввести в эксплуатацию в сентябре

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Подключение Якутской ГРЭС-2 может быть произведено уже в сентябре вместо ранее запланированного ввода в октябре. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Якутии Егор Борисов во Владивостоке в рамках III Восточного экономического форума.
"На якутской ГРЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы, которые на днях завершатся. Мы считаем, что в сентябре уже можно запустить. Мы сейчас с "Русгидро" решаем, в какое время официально запустить объект", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в этом году станция будет работать на треть своей тепловой мощности до конца года, а в 2018 году - почти на 50% мощности. К ней уже подключены все мощности "Якутскэнерго", в этом году выдача в сеть тепловой мощности составит 169 Гкал/час при общей мощности станции 469 Гкал/час.
Якутская ГРЭС-2 должна заменить выбывающие мощности старой ГРЭС, которая была построена в 1960-х годах. Электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193,5 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/ час. Новая станция позволит заменить часть малоэффективных котельных Якутска, в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ.