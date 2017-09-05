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Российский центр исламской экономики планируют создать в Татарстане в 2017 году

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, сентября. /ТАСС

На базе организации начнет работу центр сертификации по международным стандартам халяль, который сможет выдавать региональным предприятиям разрешения на экспорт продукции

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КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Татарстана и Сбербанк планируют создать в республике Российский центр исламской экономики в 2017 году. Об этом журналистам сообщила во вторник руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Мы планируем зарегистрировать центр в этом году уже. Там надо разработать уставные документы, это серьезная работа. Потом он будет проходить определенный период сертификации", - сказала она на пресс-завтраке с представителями федеральных СМИ в Казани.

Минуллина пояснила, что одна из ключевых задач - это создание на базе указанной организации центра сертификации по международным стандартам халяль (соответствие принципам Шариата), чтобы он мог выдавать татарстанским предприятиям разрешения на экспорт продукции.

Российский центр исламской экономики будет работать по ряду направлений, среди которых: халяль-медицина, халяль-туризм, халяль-продовольствие, IT-халяль и исламская экономика. "Мы думали, что направления, которые мы выделили, должны быть как отдельные правовые структуры, и они должны быть в составе одного центра, ему подчиняться, это моменты как раз и прорабатываем", - отметила Минуллина.

Она добавила, что учредителями Российского центра исламской экономики станут правительство Татарстана и Сбербанк, доли участия обсуждаются.

Ранее в Татарстане появился Центр партнерского банкинга - пилотный проект в рамках дорожной карты Банка России по развитию в стране исламских финансов. Он был создан на базе местного Татагропромбанка, но в апреле 2017 года Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

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