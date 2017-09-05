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Число заключенных в Москве договоров долевого участия выросло на 41% за восемь месяцев

Экономика и бизнес
5 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Как отмечает Москомстройинвест, спрос на первичном рынке жилья поддерживается относительно низкими ипотечными ставками и дешевеющими квадратными метрами

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) за восемь месяцев 2017 года составило 46 тыс., что на 41% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"По данным комитета, за восемь месяцев 2017 года в Москве было заключено 46,3 тыс. ДДУ. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 27,4 тыс. ДДУ", - приводит пресс-служба комментарий председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Он отметил, что рынок новостроек в Москве растет уже не первый месяц. "Спрос на первичном рынке жилья поддерживается относительно низкими ипотечными ставками и постепенно дешевеющими квадратными метрами", - сообщил Тимофеев. Он уточнил, что за последний год стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Москвы снизилась на 10-15%, что вызвано ростом конкуренции среди инвесторов.

Как уточнили в комитете, в столице на данный момент с привлечением средств населения ведется строительство 543 объектов, причем большинство (97%) возводятся по ДДУ, еще 3% - в рамках жилищно-строительных кооперативов.

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