Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в снятии ареста с части активов

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК "Система" в снятии ареста с 6,54% МТС и 100% "Медси" по делу с "Роснефтью".

Такое решение огласила судья Светлана Хомутова, передает корреспондент ТАСС с места события.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья, напомнив о праве обжаловать решение.

АФК "Система" ходатайствовала о снятии ареста с 6,54% МТС и 100% "Медси". Представитель АФК в суде аргументировал это разницей между суммой обеспечения и объемом удовлетворенных исковых требований. "Существует разница между суммой обеспечения (185 млрд руб.) и суммой удовлетворенных исковых требований (136,3 млрд руб.) - 48,7 млрд руб.", - сказал он, добавив, что эта разница эквивалента 6,54% акций МТС и 100% "Медси".