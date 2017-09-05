Siemens рассчитывает до конца года договориться с РЖД о поставке до 10 "Сапсанов"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Siemens обсуждает с ОАО "Российские железные дороги"( РЖД) увеличение поставки поездов "Сапсан" с первоначальных 8 до 10 составов и рассчитывает на решение вопроса до конца года, сообщил журналистам президент Siemens в России Дитрих Меллер.

"Siemens находится с РЖД в переговорах о дополнительных поставках "Сапсанов": 8 или 10 поездов, или дополнительные вагоны. Пока окончательного решения нет", - отметил он.

Отвечая на вопрос, когда компании могут договориться, Меллер сказал: "Я рассчитываю, что до конца года".

По словам Меллера, между сторонами обсуждается вариант поставки сначала десятивагонных поездов.

"Это самый быстрый вариант поставки. Может быть, потом, через год, начать дополнительные вагоны встраивать в поезд", - добавил он - Есть вариант сразу двенадцативагонный поставить. Это обсуждается, но самый быстрый вариант, как "Сапсан", сегодня есть (десятивагонный - прим. ТАСС).

В феврале источник, знакомый с планами РЖД, сообщал журналистам, что компания планирует закупить еще восемь высокоскоростных поездов "Сапсан" с уровнем локализации в РФ до 40%.

Кроме того, "Уральские локомотивы" могут до 1 декабря 2017 года подписать контракт с Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочернее общество РЖД) на поставку 90 модернизированных вагонов поезда "Ласточка".

С 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна и группы "Синара" (доля каждого - 50%) - "Уральские локомотивы", на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Также РЖД закупает у Siemens AG поезда "Сапсан".