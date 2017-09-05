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Компания "Бекарт" направит более 1 млрд рублей в развитие производства в ОЭЗ "Липецк"

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:35 UTC+3 ТАСС

Руководство компании объявило о запуске масштабной программы расширения производства в России

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ТАСС, 5 сентября. Компания "Бекарт" намерена инвестировать к середине 2018 года в увеличение мощности производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" более 1 млрд рублей. Во вторник на заводе запустили вторую линию гальванизации, сообщила ТАСС представитель компании Ирина Щедрина.

"Компания "Бекарт" намерена инвестировать к середине 2018 года в увеличение мощности производства в ОЭЗ "Липецк" более 1 млрд рублей. Сегодня запущена вторая линия гальванизации, которая позволит увеличить мощность производства металлокорда на заводе в Липецке до 50% и удвоить производственную мощность цеха по производству полуфабриката", - сказала Щедрина.

Она уточнила, что руководство компании объявило о запуске масштабной программы расширения производства в России. "Расширение производства компании "Бекарт" в Липецке будет поддерживать рост шинной промышленности в России и странах СНГ", - добавила Щедрина.

Завод компании "Бекарт" открыт в ОЭЗ "Липецк" в 2010 году, на нем производят металлокорд для автомобильной промышленности и стальную фибру для строительной промышленности. Компания, имеющая штаб-квартиру в Бельгии, является мировым лидером на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а также мировым производителем тянутой металлической проволоки. В офисах в 120 странах работают 30 тыс. сотрудников, объем продаж превышает €4,4 млрд.

ОЭЗ "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Ее резидентами являются 50 компаний (из них 19 открыли производства, восемь строят свои заводы) из 16 стран, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов.

С начала 2017 года статус резидента получили пять компаний, из них самые крупные инвестиции в размере 14 млрд рублей заявила "Рустарк" с заводом глубокой переработки зерна, еще три намерены направить по 5 млрд рублей: Липецкий комбинат упаковочных материалов "Линпак" в завод производства упаковки, "Шанс Энтерпрайз" в выпуск средств защиты растений, "Экологистик" - в сеть перевозки и складирования фруктов и овощей. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3,3 тыс. рабочих мест, общий объем заявленных инвестиции составил 175,6 млрд рублей (на данный момент освоено 41,8 млрд), выпущено продукции на 56,1 млрд рублей.

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