Новый очаг АЧС выявлен в Омской области

ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в личном подсобном хозяйстве в поселке Большаковка Любинского района Омской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Ранее это заболевание было зафиксировано в 11 районах Омской области и в самом Омске, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"4 сентября в личном подворье в поселке Большаковка Любинского района обнаружен падеж свиней. После отбора и исследования пробы патологического материала в Омской областной ветлаборатории 5 сентября подтвердился положительный результат на АЧС", - уточнили в Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что карантин объявлен в 5 населенных пунктах вокруг очага АЧС. Все поголовье свиней будет отчуждено и уничтожено. Владельцам животных выплатят компенсации из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за килограмм живого веса и 186 рублей за килограмм убойного веса.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского, Калачинского, Исилькульского и Тюкалинского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - 3 уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.