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УАЗ за год вдвое увеличил продажи на зарубежных рынках

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:44 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 5, сентября. /ТАСС

В правительстве региона отметили, что рост экспортных поставок стал возможным благодаря выходу производителя на новые рынки и восстановлению объемов продаж в СНГ

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УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Продажи Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) по итогам первого полугодия 2017 года выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Продажи автомобилей УАЗ на зарубежных рынках по итогам первого полугодия выросли более чем в два раза, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и достигли 1911 штук. Существенный рост экспортных поставок стал возможным благодаря восстановлению объемов продаж на традиционных для УАЗа рынках стран СНГ и ближнего зарубежья, а также расширению географии поставок и выходу автопроизводителя на новые рынки", - привели в пресс-службе цитату первого заместителя генерального директора ПАО "Соллерс" Николая Соболева.

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Тюрина, в целом по итогам семи месяцев 2017 года предприятие реализовало продукции на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выручки автозавода превысила 14,5 млрд рублей, что составило половину выручки предприятий автомобилестроения региона за этот период.

Тюрин добавил, что в структуре обрабатывающей промышленности производители автомобилей и автокомпонентов Ульяновской области занимают порядка 30%. "По поручению губернатора Сергея Морозова в регионе создается автомобильный кластер. Его якорным предприятием станет Ульяновский автозавод, который сегодня имеет значительный вес в структуре обрабатывающих производств", - приводит слова Тюрина пресс-служба.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран.

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