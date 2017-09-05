Цена барреля нефти Brent превысила $53 впервые с 10 августа

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,4% и составила $53,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $53 за баррель 10 августа 2017 г.
Российская валюта растет вслед за увеличением цен на нефть. Так, курс доллара на Мосбирже снизился на 31 копейку, до 57,53 рубля, а курс евро - на 44 копейки, до 68,45 рубля.