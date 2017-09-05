В военном городке в Люберцах выставят на аукцион 34 тыс. кв. м недвижимости

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области выставит на аукцион 31 здание бывшего военного городка в Люберцах по ул. 3-е Почтовое отделение общей площадью 34 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев во вторник.
"Земельный участок будет выставлен на торги для предоставления в аренду под комплексное освоение территории. Строительство объектов можно будет производить исключительно в рамках ранее разработанных технико- экономических показателей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, что будет с этим комплексом ветхих зданий.
До проведения торгов Главное управление архитектуры градостроительства по области вместе с министерством строительства Подмосковья и Минмособлимущества определят технико-экономические показатели и назначение будущей застройки территории, добавил министр. Этот вопрос будет решаться исходя, в том числе из потребностей города в инфраструктуре, сказал он.
Комплекс зданий на 3-ей Почтовой улице Люберец правительство Подмосковья признало подлежащим списанию, согласно распоряжению, опубликованному на портале губернатора и правительства области в конце прошлой недели. Балансовая совокупная стоимость недвижимости ранее составляла свыше 127 млн рублей, сейчас она обесценилась до 1,2 млн рублей, согласно документу.
Самое старое здание в этом комплексе было возведено в 1932 году, самое новое - в 1990 году.