Регионам вернут прежний объем акцизов на нефтепродукты с января 2018 года

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СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Регионам вернут 88% собираемых акцизов на нефтепродукты с 1 января 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам в Сыктывкаре председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
"Мы считаем, что акцизы на 88% должны идти в регионы. С 1 января 2018 года 88% акцизов будут возвращены регионам, понимание в положительном решении этого вопроса полностью есть", - сказал Москвичев, отвечая на вопрос ТАСС.
Как он отметил на совещании, депутаты Госдумы поддерживали возврат регионам акцизов в полном объеме, на 100%, но решено 12% сборов оставить на федеральном уровне и на эти средства привести в порядок железнодорожные переезды по всей стране.
Как отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов, для региона безопасность движения через железнодорожные переезды - актуальная проблема, поэтому Коми обязательно примет участие в данной федеральной программе.
Как сообщалось, нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в РФ изменились с 1 июня 2016 года, до этого 100% доходов от акцизов зачислялись в региональные бюджеты (на 2017 год региональная часть акцизов была уменьшена до 62%). Потери региональных бюджетов в 2017 году составили бы суммарно 110 млрд рублей, в 2018 году - 160 млрд рублей, приводил ранее доводы в пользу регионов глава Минтранса РФ Максим Соколов. Возврат регионам 88% акцизов позволил бы, к примеру, Республике Коми получить порядка 1,5 млрд рублей.
В защиту регионов в июне этого года говорил президент России Владимир Путин. Он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу региональных дорожных фондов в самое ближайшее время.