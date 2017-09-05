Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 20% в январе-июне 2017 года

Экономика и бизнес
5 сентября, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Сумма вложений в основной капитал в столице составила 658,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 20% в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 658,2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития со ссылкой на данные Мосгорстата.

Вложения в экономику города в первой половине 2016 года составили 548,6 млрд рублей.

"Общий объем инвестиций в Москве за первое полугодие составил 658,2 млрд рублей. Это результат системной работы столичного правительства по созданию благоприятной среды для инвесторов", - отметила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
2
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
3
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
4
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
5
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
6
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
7
Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама