Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 20% в январе-июне 2017 года

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 20% в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 658,2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития со ссылкой на данные Мосгорстата.
Вложения в экономику города в первой половине 2016 года составили 548,6 млрд рублей.
"Общий объем инвестиций в Москве за первое полугодие составил 658,2 млрд рублей. Это результат системной работы столичного правительства по созданию благоприятной среды для инвесторов", - отметила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента.