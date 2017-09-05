В Госдуму внесен законопроект о запрете производства и оборота порошкообразного алкоголя

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается запретить производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции на территории России и установить за подобное правонарушение административный штраф до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией в документе подразумевается такая продукция, "которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток", указывается в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такой алкоголь "не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза", а в техническом регламенте Таможенного союза "не содержатся показатели качества и безопасности, а также идентификационные признаки такой продукции".

Алкоголизации населения

В правительстве отмечают риски, связанные с использованием такой продукции. "В РФ не проводились исследования по безопасности использования в питании населения такого вида продукции. Дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое. В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что ее использование может привести к дополнительной алкоголизации населения, так как затрудняется контроль потребления порошкообразной спиртосодержащей продукции, в частности среди молодежи.

Законопроект устанавливает, что в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ запрещается использование порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Правительство также предлагает дополнить Кодекс административных правонарушений (КоАП) РФ статьей, устанавливающей административную ответственность за производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. За правонарушения в этой области предусматривается наложение административного штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой: на граждан и должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.