Независимый директор "Нафтогаза" разочарован и уходит в отставку

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", независимый директор Чарльз Проктор заявил о своем решении уйти с должности 30 сентября 2017 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Нафтогаза".

"Свое решение господин Проктор объяснил отсутствием должной поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства несмотря на многочисленные обещания чиновников", - сказано в сообщении.

Независимый директор также отметил, что "такая ситуация не только угрожает процессу корпоративной реформы, но также требует гораздо больше времени на выполнение обязанностей независимого директора, чем это согласовывалось при его назначении". Эти факторы, как сказал Проктор, будут препятствовать дальнейшему эффективному выполнению им своих обязанностей, поэтому он решил прекратить свои полномочия.

По информации пресс-службы, остальные члены наблюдательного совета "Нафтогаза" разделяют разочарование Проктора сложившейся ситуацией и его беспокойство по поводу будущего реформы корпоративного управления. Среди других серьезных проблем, которые непосредственно влияют на успешность деятельности наблюдательного совета, они назвали задержки с утверждением финансовых планов компаний группы на 2017 год, что негативно сказывается на текущей деятельности "Нафтогаза", в частности на инвестициях в первоочередные проекты по поддержке газотранспортной инфраструктуры и увеличению внутренней добычи газа.

За последние полгода это уже второй член наблюдательного совета, который подал в отставку. До Проктора это сделала бывшая глава наблюдательного совета Юлия Ковалив, которая была представителем государства. 25 марта 2016 года Номинационный комитет при Кабинете министров отобрал трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. Все они - британцы с солидным опытом работы в нефтегазовом секторе, которых выбрали более чем из сотни кандидатов.

Привлечение независимых директоров в "Нафтогаз" было главным условием международных кредиторов и ключевым пунктом реформирования корпоративного управления компании. Главная цель реформы - максимально оградить крупнейшую государственную компанию страны от влияния политиков.