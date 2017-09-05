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АФК "Система" воспринимает слова Путина о споре с "Роснефтью" как руководство к действию

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Ранее президент РФ отметил, что рассчитывает на мировое соглашение

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент АФК "Система" Михаил Шамолин сообщил, что корпорация согласна со словами президента Владимира Путина о споре с "Роснефтью" и воспринимает их как руководство к действию.

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"Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный знак, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски", - сказал он ТАСС. При этом Шамолин не стал называть условия, при которых АФК готова пойти на мировое соглашение, отметив лишь, что этот вопрос "обсуждать через прессу мы считаем неправильным".

Ранее Путин сообщил, что встречался с владельцем АФК Владимиром Евтушенковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным по поводу судебного разбирательства между компаниями и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. При этом прямых указаний по этому поводу президент не давал и давать не собирается.

На фоне этих заявлений акции АФК "Система" выросли на 15%.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае 2017 г. "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд руб. "Система" намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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