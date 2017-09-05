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Власти Коми предлагают передать в федеральную собственность три региональные автодороги

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:19 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Республика находится на 77-м месте в стране по показателю обеспеченности автодорогами

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СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Минстрой Коми предлагает передать в федеральную собственность три автодороги, проходящие по территории республики, сообщил во вторник глава министерства Константин Лазарев на совещании в Сыктывкаре. По его словам, это позволит высвободить в бюджете региона 2,5 млрд рублей, которые расходуются на содержание этих магистралей.

"Предлагаем передать в федеральную собственность автодороги "Сыктывкар - Нарьян-Мар" (ее строительство предполагается завершить к концу 2019 года - прим. ТАСС), "Вологда - Котлас - Сыктывкар" и "Сыктывкар - Кудымкар - Пермь". Это высвободит 2,5 млрд рублей из бюджета Республики Коми", - сказал Лазарев.

По его информации, общая протяженность дорог в Коми составляет 17,376 тыс. км, из них 284 км находятся в федеральной собственности (автодорога "Сыктывкар - Чебоксары"). По показателю обеспеченности автодорогами Коми находится на предпоследнем месте в Северо-Западном федеральном округе и на 77-м месте в России - около 40% дорог региона находится в ненадлежащем состоянии. В регионе 465 км грунтовых дорог, 60 из 370 мостов в Коми - деревянные.

Финансирование дорожной отрасли региона снизилось в 2017 году почти на 1 млрд рублей - до 3,894 млрд рублей - из-за снижения зачислений акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с 88% до 62%. На содержание дорог в республике в этом году выделено 1,6 млрд рублей, при этом необходимо более 4 млрд рублей, сообщил на совещании руководитель госучреждения "Управление автомобильных дорог Республики Коми" Валерий Пронин.

Участвовавший в совещании председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал идею передачи дорог в федеральную собственность. "Все трассы, которые соединяются с федеральными, нужно передавать в федеральную собственность", - сказал он.

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Персоны
Москвичев, Евгений Сергеевич
Страны
Россия
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