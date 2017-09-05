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Виктор Рашников продаст 3% акций ММК на Лондонской бирже

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:30 UTC+3

Доля структур Рашникова во владении ММК снизится до 84,3%

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ТАСС, 5 сентября. Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников продаст 335 млн обыкновенных акций компании в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Таким образом, доля структур Рашникова во владении ММК снизится на 3 процентных пункта, до 84,3%, а free float ММК вырастет до 15,7%. 

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