Виктор Рашников продаст 3% акций ММК на Лондонской бирже

ТАСС, 5 сентября. Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников продаст 335 млн обыкновенных акций компании в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Таким образом, доля структур Рашникова во владении ММК снизится на 3 процентных пункта, до 84,3%, а free float ММК вырастет до 15,7%.