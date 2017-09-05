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В Госдуму внесен проект о расширении полномочий кабмина в сфере регулирования закупок

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Документом также устанавливается пороговая цена закупок для судостроительной продукции и авиатехники, которые можно проводить без согласования с правительственной комиссией

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия кабмина в области регулирования закупок и устанавливающий пороговую цену закупок для судостроительной продукции и авиатехники, которые можно проводить без согласования с правительственной комиссией. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас законом предусмотрено согласование с комиссией закупок ряда товаров, работ, и услуг при реализации инвестпроектов, стоимость которых превышает 10 млрд рублей. При этом для самолетов, буровых платформ и кораблей не существует пороговой цены, что позволяет закупать аналогичные товары за рубежом. Законопроект ликвидирует данные правовые пробелы.

Необходимые нормы для рассмотрения комиссией вопроса размещения заказов будут определены нормативными актами правительства. Предполагается установить стоимость не менее 2 млн рублей для строительства судов и не менее 100 млн рублей для буровых платформ, что позволит регулировать вопрос размещения заказов на зарубежных верфях, а для авиационной техники - более 1 млрд рублей.

Законопроект распространяет особенности закупок в рамках инвестпроектов на дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит госкорпорациям, государственной компании, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия РФ превышает 50 %.

Проект согласован Минпромторгом, Минтрансом, Росрыболовством и госкорпорацией "Росатом", указывается в сопроводительных материалах к документу.

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