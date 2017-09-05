Reuters: Норвегия введет налоговые льготы на разработку нефтяных месторождений в Арктике

ТАСС, 5 сентября. Правительство Норвегии планирует за счет бюджета покрывать выплаты в ООН за добычу нефти на арктическом шельфе и освободить нефтяные компании от этих отчислений, сообщает во вторник агентство Reuters, ссылаясь на попавшие в распоряжение журналистов письма, направленные правительством нефтяным компаниям.

Статья 82 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года обязует прибрежные государства, разрабатывающие континентальный шельф за пределами 200 морских миль от берега, ежегодно производить отчисления и взносы в ООН от всей добытой продукции. Выплаты распределяются специальным органом ООН между развивающимися странами и государствами, не имеющими выхода к морю. Конвенция ратифицирована 167 государствами, среди которых Норвегия и Россия. К соглашению не присоединились США и Турция.

По данным Reuters, Осло переложит выплаты для всемирной организации с плеч нефтяных компаний на государственный бюджет. "Подобные выплаты будут покрываться при расчете налогов на нефтяные компании", - цитирует агентство планы кабмина. Рейтер отмечает, что планы Осло могут быть взяты на вооружение другими странами, планирующими добывать углеводороды вдалеке от своих берегов.

Оппозиционные партии раскритиковали план правительства. "Для нефтяных компаний риска почти нет, в то время граждане Норвегии рискуют слишком многим", - заявил депутат от оппозиционной либеральной партии "Венстре" (9 из 169 мест в Стортинге) Ола Эльвенстуен, возглавляющий парламентский комитет по энергетике и окружающей среде. Политик отметил, что комитет не был уведомлен о планах правительства.