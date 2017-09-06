Участники переговоров о пересмотре NAFTA заявили о достижении значительного прогресса

ТАСС, 6 сентября. Второй раунд переговоров о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), прошедший в Мексике, "завершился успешно". Об этом говорится в совместном заявлении министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, которое было опубликовано во вторник на сайте экономического ведомства латиноамериканской республики.

"Был достигнут значительный прогресс в ряде отраслей, и стороны надеются добиться еще большего прогресса в последующие недели", - говорится в документе. В нем также отмечается, что страны продолжат "внутренние консультации в рамках подготовки к третьему раунду переговоров, который состоится в Оттаве с 23 по 27 сентября".

"Мы подтверждаем нашу приверженность проведению ускоренных и всеобъемлющих переговоров с общей для нас целью закончить процесс к концу года", - отмечают представители Мексики, США и Канады.

Второй раунд переговоров по NAFTA начался в Мехико 1 сентября. Первый этап консультаций состоялся в Вашингтоне 20 августа.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти своих рабочих мест в промышленности.