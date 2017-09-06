Трамп оценил объем хранящегося за рубежом американского капитала в $4 трлн

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз призвал к возвращению находящегося за рубежом американского капитала на родину и изменению налогового кодекса страны.
"Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Это, как я думаю, $4 трлн. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок", - сказал он в ходе встречи в Белом доме, на которой также присутствовали глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Пол Райан и председатели профильных комитетов Конгресса.
"Мы должны сделать налоговый кодекс настолько простым, насколько это возможно. [Сейчас] он крайне сложен, он несправедливый, и его очень сложно понять", - считает президент. Он вновь заявил о своем стремлении понизить налоги, в первую очередь для среднего класса и предпринимателей.