Глава Agritel назвал Россию главным конкурентом Франции на зерновом рынке

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ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия с ее высокими урожаями пшеницы является в настоящее время главным конкурентом Франции на мировом рынке зерна, заявил в интервью французской газете Les Echos глава компании Agritel Мишель Портье.
"Совершенно очевидно, что главным вызовом, с которым сталкиваются французские производители пшеницы, является все более сильная конкуренция со стороны России, - сказал Портье. - Россия сейчас - самый главный конкурент Франции".
Он подчеркнул, что в прошлом году урожай пшеницы в России составил 72 млн тонн, что стало рекордным показателем. В текущем году, по словам Портье, он должен быть еще больше и достичь 82 млн тонн, а на экспорт будет отправлено порядка 32-33 млн тонн пшеницы.
"Все это - часть совершенно очевидного процесса. С одной стороны, Россия повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке благодаря достижениям своего сельского хозяйства и постоянно растущему технико-технологическому уровню агросектора. В то же время климат России становится все более мягким, все менее континентальным и более умеренным", - отметил Портье.
Он пояснил, что заморозки все реже наносят ущерб посевам, что способствует повышению урожайности. "Одновременно еще одним следствием потепления климата в России становится ввод в оборот тех земель, которые ранее не использовались. В частности, посевные площади увеличиваются таким образом в Сибири. Причем этот процесс далеко не завершен", - заключил глава Agritel.
По оценке Минсельхоза РФ, в 2016 году был собран рекордный в постсоветской России урожай зерна - более 120 млн тонн. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что сбор зерна в России в текущем году может составить 105-110 млн тонн, а экспорт в 2017-2018 сельскохозяйственном году - достичь 40 млн тонн.