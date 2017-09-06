Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": Роскомнадзор измерил качество услуг мобильной связи в Москве

Экономика и бизнес
6 сентября, 4:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Операторы уже ознакомились с результатами измерений

Поделиться
Материал из 1 страницы
©  Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор и филиал ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" измерили качество услуг мобильной связи "большой четверки" операторов в Москве, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты тестирования.

Измерение качества связи, которое проводилось с 3 апреля по 21 июля 2017 года, оценивалось по трем направлениям: голосовая связь, работа sms-сервисов и мобильный интернет.

Так, лучшие показатели по качеству голосовых соединений демонстрирует "Мегафон" - на оператора приходится 0,7% неуспешных попыток соединения. Худший показатель выявлен у "Вымпелкома" - 15,3%.

Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных TCP/IP-соединений, неуспешных сессий по протоколу HTTP и продолжительности успешных сессий. Согласно результатам тестирования, скорость мобильного интернета "Мегафона" демонстрирует самые высокие показатели - 13,1 мбит/с. Самую медленную скорость показал "Вымпелком" - 5 мбит/с.

Лучшая работа sms-сервисов, которая оценивалась по доле полученных сообщений и среднему времени доставки, была выявлена у "Вымпелкома" (100% доставленных сообщений), худшая - у МТС (97,6%).

Издание указывает, что операторы мобильной связи уже ознакомились с результатами измерений. При этом "Вымпелком" считает данные недостоверными и намерен их проверить, рассказали "Коммерсанту" в пресс-службе оператора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФ
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
4
Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-Зоре
5
Контактная группа по Украине обсудит проблемы безопасности в зоне конфликта в Донбассе
6
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
7
DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама