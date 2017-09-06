"Ъ": Роскомнадзор измерил качество услуг мобильной связи в Москве

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор и филиал ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" измерили качество услуг мобильной связи "большой четверки" операторов в Москве, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты тестирования.
Измерение качества связи, которое проводилось с 3 апреля по 21 июля 2017 года, оценивалось по трем направлениям: голосовая связь, работа sms-сервисов и мобильный интернет.
Так, лучшие показатели по качеству голосовых соединений демонстрирует "Мегафон" - на оператора приходится 0,7% неуспешных попыток соединения. Худший показатель выявлен у "Вымпелкома" - 15,3%.
Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных TCP/IP-соединений, неуспешных сессий по протоколу HTTP и продолжительности успешных сессий. Согласно результатам тестирования, скорость мобильного интернета "Мегафона" демонстрирует самые высокие показатели - 13,1 мбит/с. Самую медленную скорость показал "Вымпелком" - 5 мбит/с.
Лучшая работа sms-сервисов, которая оценивалась по доле полученных сообщений и среднему времени доставки, была выявлена у "Вымпелкома" (100% доставленных сообщений), худшая - у МТС (97,6%).
Издание указывает, что операторы мобильной связи уже ознакомились с результатами измерений. При этом "Вымпелком" считает данные недостоверными и намерен их проверить, рассказали "Коммерсанту" в пресс-службе оператора.