Президент Венесуэлы обсудил с топ-менеджером Chevron финансовые санкции США

ТАСС, 6 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с президентом энергетической компании Chevron по Латинской Америке и Африке Клэем Неффом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

По ее словам, целью встречи было "изучить механизмы, которые позволят продолжить отношения между PDVSA и Chevron перед лицом блокады, установленной правительством США и направленной против финансовых операций совместных предприятий, которые есть [у PDVSA и Chevron] в Венесуэле, и которые развивались очень успешно для обеих сторон".

По данным телеканала Venezolana de Television, Мадуро отметил, что правительство Венесуэлы готово продолжать работать с Chevron и привлекать иностранные инвестиции в страну.

Президент США Дональд Трамп 25 августа подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и PDVSA. Мадуро назвал санкции противозаконными и созвал встречу с американскими компаниями, с которыми Венесуэла сотрудничает, для обсуждения сложившейся ситуации.