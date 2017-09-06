Президент Венесуэлы обсудил с топ-менеджером Chevron финансовые санкции США

Пресс-конференция президентов России и Южной Кореи на ВЭФ-2017. ВидеотрансляцияПолитика 6 сентября, 9:22
Театр Вахтангова в новом сезоне будет работать на шести сценахКультура 6 сентября, 9:09
Суд арестовал на два месяца мужчину, протаранившего кинотеатр "Космос" в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 сентября, 9:09
Спасти стерха: как ученые сохраняют редчайшего журавля, который гнездится только в РоссииВ стране 6 сентября, 9:00
Минобрнауки определило 39 вузов, которые займутся экспортом российского образованияОбщество 6 сентября, 8:40
На Среднем Урале в результате ДТП с автобусом погиб один человек и 13 пострадалиНовости Урала 6 сентября, 8:33
Московская международная книжная выставка-ярмарка открывается на ВДНХМосква 6 сентября, 8:31
Занятия возобновились в школе в Ивантеевке, где старшеклассник стрелял из пневматикиПроисшествия 6 сентября, 8:25
Пешеходные дорожки в девяти парках Москвы отремонтируют до конца ноябряМосква 6 сентября, 8:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с президентом энергетической компании Chevron по Латинской Америке и Африке Клэем Неффом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
По ее словам, целью встречи было "изучить механизмы, которые позволят продолжить отношения между PDVSA и Chevron перед лицом блокады, установленной правительством США и направленной против финансовых операций совместных предприятий, которые есть [у PDVSA и Chevron] в Венесуэле, и которые развивались очень успешно для обеих сторон".
По данным телеканала Venezolana de Television, Мадуро отметил, что правительство Венесуэлы готово продолжать работать с Chevron и привлекать иностранные инвестиции в страну.
Президент США Дональд Трамп 25 августа подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и PDVSA. Мадуро назвал санкции противозаконными и созвал встречу с американскими компаниями, с которыми Венесуэла сотрудничает, для обсуждения сложившейся ситуации.