Dagong сохранил "стабильный" прогноз по рейтингу России

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайское рейтинговое агентство Dagong в среду сохранило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга России на уровне "стабильный". Как говорится в предоставленном в распоряжение ТАСС докладе, данное решение сохраняет за Россией кредитный рейтинг в национальной и иностранной валютах на уровне "А".

"Хотя новые санкции, введенные США и ЕС, оказывают давление на Россию, восстановление внутренних факторов роста экономики облегчает выполнение задачи по поступлению средств в бюджет страны", - говорится в документе.

"Низкий уровень госдолга РФ и его оптимальная структура, а также создание новых каналов финансовых поступлений и приемлемый уровень золотовалютных резервов обеспечивают платежеспособность государства", - отмечают авторы доклада.

Dagong Global Credit Rating учреждено в 1994 году. Все рейтинги агентства признаются правительством Китая.