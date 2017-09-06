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Dagong сохранил "стабильный" прогноз по рейтингу России

Экономика и бизнес
6 сентября, 8:32 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, сентября. /ТАСС

Решение сохраняет за РФ кредитный рейтинг в национальной и иностранной валютах на уровне "А"

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ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайское рейтинговое агентство Dagong в среду сохранило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга России на уровне "стабильный". Как говорится в предоставленном в распоряжение ТАСС докладе, данное решение сохраняет за Россией кредитный рейтинг в национальной и иностранной валютах на уровне "А".

"Хотя новые санкции, введенные США и ЕС, оказывают давление на Россию, восстановление внутренних факторов роста экономики облегчает выполнение задачи по поступлению средств в бюджет страны", - говорится в документе.

"Низкий уровень госдолга РФ и его оптимальная структура, а также создание новых каналов финансовых поступлений и приемлемый уровень золотовалютных резервов обеспечивают платежеспособность государства", - отмечают авторы доклада.

Dagong Global Credit Rating учреждено в 1994 году. Все рейтинги агентства признаются правительством Китая.

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