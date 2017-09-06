"Почте России" нужно 15 самолетов для полного обеспечения своей деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Почта России" рассчитывает приобрести 15 самолетов для полного обеспечения своей деятельности, связанной с авиаперевозками грузов, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом в среду заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Для того чтобы обеспечить полностью деятельность "Почты России" с авиационными перевозками, нам нужно не менее 15 судов по всей стране. Для Дальнего Востока нам хорошо бы подошли региональные самолеты, например, Ил-214. Вопрос в том, как найти возможность для приобретения этих самолетов, как найти финансирование", - пояснил он.

Ранее бывший гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов заявлял, что госкомпания создаст свою авиакомпанию, если увеличит авиапарк до четырех-шести самолетов.

ФГУП "Почта России" в июне 2016 году купила два самолета за 3,39 млрд рублей у "Ильюшин Финанс Ко". Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что цена, за которую "Почта России" приобрела два самолета, "очень хорошая".

Ранее "Почта России" осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. Компания решила создать собственный авиапарк в связи с бурным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли.

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