Медведев поручил усовершенствовать деятельность по очистке морских вод от затонувших судов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам проработать вопрос законодательного регулирования очистки акваторий внутренних морских вод РФ от затонувших судов. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина в среду решениях по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.

"Минюсту России (А.В. Коновалову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минтрансу России (М.Ю. Соколову) с участием органов исполнительной власти прибрежных субъектов Российской Федерации проработать вопрос совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности по очистке акваторий внутренних морских вод Российской Федерации от затонувших судов", - говорится в сообщении. Ведомствам необходимо доложить о результатах, а также представить, при необходимости, проекты нормативных актов до 22 ноября 2017 года.

Премьер также поручил Минэкономразвития, Минфину, Минвостокразвития и другим ведомствам представить в правительство законопроект, направленный на совершенствование процедуры вовлечения в хозяйственный оборот или утилизации конфискованных судов. Кроме того, Минтрансу, Минздраву, Минтруду и Минфину необходимо проработать вопрос о включении судов специального назначения (плавзаводов и плавбаз - обрабатывающие судна, судна для снабжения добывающих судов) в Российский международный реестр судов.