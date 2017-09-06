Медведев поручил отработать тему пользования рыболовными судами исключительной экономзоны

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, ФСБ, Минэкономразвития и Минюсту проработать вопросы прохождения рыболовных судов в исключительной экономической зоне РФ. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина в среду решениях по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.
"Минсельхозу России (А. Н. Ткачеву), ФСБ России (А. В. Бортникову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину), Минюсту России (А. В. Коновалову) представить в правительство Российской Федерации в десятидневный срок предложения по установлению уведомительного порядка входа (выхода) в исключительную экономическую зону Российской Федерации российскими судами рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства <...>", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер поручил ФСБ и Минсельхозу России активизировать работу по определению органов, которые будут определять контрольные точки для входа судов в исключительную экономическую зону РФ и выхода из нее, а также порядок прохождения этих точек.