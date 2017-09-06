Южная Корея построит для России 15 танкеров

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ планирует построить на верфях Южной Кореи 15 танкеров для транспортировки газа с "Ямал СПГ".
"Мы с удовлетворением констатировали успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере: компании Южной Кореи компании участвуют в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", идет проработка вопроса об увеличении закупок сжиженного природного газа", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По его словам, "для транспортировки продукции "Ямал СПГ" на южнокорейских верфях будет построено 15 танкеров".
"Сегодня с господином президентом договорились активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала в ;1 млрд, сформировать портфель перспективных проектов, прежде всего, на Дальнем Востоке России, при широком использовании возможностей территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток", - добавил Путин.