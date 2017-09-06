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Южная Корея построит для России 15 танкеров

Экономика и бизнес
6 сентября, 9:53 дата обновления: 6 сентября, 10:03 UTC+3

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, суда построят для транспортировки продукции "Ямал СПГ"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ планирует построить на верфях Южной Кореи 15 танкеров для транспортировки газа с "Ямал СПГ".

"Мы с удовлетворением констатировали успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере: компании Южной Кореи компании участвуют в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", идет проработка вопроса об увеличении закупок сжиженного природного газа", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По его словам, "для транспортировки продукции "Ямал СПГ" на южнокорейских верфях будет построено 15 танкеров".

"Сегодня с господином президентом договорились активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала в ;1 млрд, сформировать портфель перспективных проектов, прежде всего, на Дальнем Востоке России, при широком использовании возможностей территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток", - добавил Путин.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Республика Корея
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