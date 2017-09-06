МГТУ им. Баумана выиграл второй тендер ЦИК РФ на поставку 2,5 тыс. КОИБов за 522,8 млн руб

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана стал победителем конкурса на изготовление и поставку Центризбиркому России 2,5 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения. Это следует из информации на портале госзакупок.

Сумма контракта составила 522,8 млн рублей. Таким образом, один комплекс обойдется ЦИК примерно в 209 тыс. рублей.

Ранее ЦИК провел конкурс на поставку 2 тыс. КОИБов, его также выиграл МГТУ им. Н. Э. Баумана, предложив изготовить каждый комплекс за 199 тыс. рублей. Общая сумма контракта составила 397,8 млн рублей. Таким образом, к президентским выборам ЦИК рассчитывает располагать 4,5 тыс. новых КОИБов.

Кроме того, 1 тыс. КОИБов закупает за счет регионального бюджета Московская область, конкурс уже проведен, его выиграло акционерное общество "Концерн "Автоматика", которое входит в госкорпорацию "Ростех". Сумма контракта составляет 193,2 млн рублей. Также Московская городская избирательная комиссия заявляла о планах закупить на средства городского бюджета 1,5 тыс. комплексов.

Сейчас в распоряжении ЦИК есть порядка 5,8 тыс. КОИБов. Таким образом, как неоднократно заявляли в комиссии, к президентским выборам в марте 2018 года их количество возрастет примерно вдвое.